Togo'daki Siyasi Kriz

Togo'da muhalefet, Devlet Başkanı Faure Gnassingbe'yi halkı bölmeye çalışmakla suçladı.



Muhalefetten "Başka bir Togo" adlı siyasi partinin Başkanı Fulbert Atisso, düzenlediği basın toplantısında, Gnassingbe'nin askerleri arkasına alarak bölücü ifadeler kullandığını ve Togolulara "savaş ilan ettiğini" ileri sürdü.



Askerlerin savunmasız halka saldırmasından endişe duyduklarını da belirten Atisso, bu durumun soykırımın gerçekleştiği ülkelerde de yaşandığını kaydetti.



Togo'da bir trajedinin yaşanabileceği uyarısında bulunan Atisso, ülkedeki şiddet olaylarını incelemek üzere uluslararası toplumu soruşturma başlatmaya çağırdı.



Gnassingbe, başkent Lome'de geçen hafta bir askeri üsse gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, son dönemde ülke çapında gösteri düzenleyen tarafları, çıkan şiddet olaylarından ve sivillerin ölmesinden sorumlu tutmuştu.



Siyasi krizin arka planı



Hükümetin anayasada yapmak istediği değişikliğe karşı 1992'de kabul edilen mevcut anayasanın korunmasını talep eden muhalefet, ülke çapında gösteriler düzenliyor.



Muhalefet, ağustos ayından bu yana devam eden gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesiyle çıkan olaylarda 16 kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını iddia ediyor.



Hükümetin geçen hafta ülkedeki siyasi krize son vermek için diyalog süreci başlatılacağını duyurmasına rağmen muhalefet, Gnassingbe'nin görevi bırakması için elinden geleni yapacağını açıklamıştı.