Togo'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen acil durum 6 ay uzatıldı Togo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sağlık alanındaki acil durum 6 ay uzatıldı.

Togo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sağlık alanındaki acil durum 6 ay uzatıldı.

Togo Başbakanı Selom Komi Klassou, yerel basına yaptığı açıklamada, ağustosta artışa geçen Kovid-19 vakaları nedeniyle mecliste yapılan oylamada acil durumun 6 ay daha uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Ülkede ilk acil durum nisanda ilan edilmiş ve temmuz başında 3 aylığına uzatılmıştı.

Şimdiye kadar 1595 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede 40 kişi yaşamını yitirdi.

Hava sınırlarını 1 Ağustos'ta açan ülkede, 2 haftada 179 yeni vaka ve 12 ölüm kayıtlara geçmişti.

Virüsün hızla yayıldığı bazı bölgelerde 24 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Dünya Bankası, dünyanın en fakir 10 ülkesi içinde değerlendirilen Togo'ya geçen hafta 70 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

Kaynak: AA