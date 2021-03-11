Togo'da Kovid-19'a karşı ulusal aşılama kampanyası başladı
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Togo'da Kovid-19'a karşı ulusal aşılama kampanyası başladı

11.03.2021 02:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 02:36
Togo'da Kovid-19'a karşı ulusal aşılama kampanyası başladı

Togo'da, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları kullanılmaya başlandı.

Togo'da, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları kullanılmaya başlandı.

Başbakan Victoire Tomegah-Dogbe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ulusal çapta başlayan aşılama kampanyasında, AstraZeneca aşısının ilk dozunu olduğunu duyurdu.

Kampanyadan ilk olarak 50 yaş üzeri kişiler ve sağlık personeli faydalanacak.

Togo, COVAX kapsamında 7 Mart'ta 156 bin doz AstraZeneca aşısını teslim almıştı. Birkaç ay içinde 45 bin doz daha temin edilmesi bekleniyor.

COVAX dışında aşı satın almak için görüşmeler yapan Togo Dışişleri Bakanı, şubatta Sputnik V aşısının alımını görüşmek üzere Rusya'ya gitmişti.

Nüfusu yaklaşık 8 milyon olan Togo'da bugüne kadar 7 bin 680 kişide virüse rastlanırken, bunlardan 6 bin 460'ı iyileşti. Kovid-19, ülkede ilk görüldüğü 6 Mart 2020'den bu yana 92 kişinin ölümüne neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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