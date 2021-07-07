Togo'da deniz korsanları ilk kez yargılandı
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Togo'da deniz korsanları ilk kez yargılandı

Togo'da deniz korsanları ilk kez yargılandı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Togo'da 9 deniz korsanına 12 ila 20 yıl hapis cezası verildi.

Togo'da 9 deniz korsanına 12 ila 20 yıl hapis cezası verildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Lome'de görülen davada, Togo açıklarında 2019'da bir gemiyi ele geçirmeye çalışan deniz korsanları için karar açıklandı.

"Deniz haydutluğu, kasten şiddet ve suç örgütü oluşturma" suçlarından yargılanan 7 Nijeryalı ve 1 Togoluya 12 ila 20 yıl hapis cezası verilirken 1 Togolu da beraat etti.

Aynı davada gıyabında yargılanan ve hakkında uluslararası arama emri çıkartılan kaçak Ganalı korsan da 20 yıl hapse mahkum edildi.

Böylece Togo'da ilk kez deniz korsanları yargılanarak, hapis cezasına çarptırılmış oldu.

G-DONA 1 isimli tanker gemisi, 11 Mayıs 2019'da Togo sularında korsan saldırısına uğramış ancak korsanlar, Togo donanmasının gemiye ulaşmasıyla yakalanmıştı.

Batı Afrika'da 5 bin 700 kilometrelik kıyı şeridi boyunca uzanan Gine Körfezi'nde, son yıllarda Nijerya'dan gelen korsanlar tarafından sık sık saldırılar düzenleniyor.

Uluslararası Denizcilik Bürosunun (BMI) son raporuna göre, 2020'de dünya çapında kaydedilen 135 korsanlık faaliyetinin 130'u bu bölgede gerçekleşti.

Mayıs ayında Nijerya'nın Lagos kentinde, uluslararası denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 100 şirket, Gine Körfezi'ndeki bu soruna karşı bir koalisyon oluşturulması çağrısında bulunan bir bildiri imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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