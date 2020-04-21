Togo'da cumhurbaşkanı adayı muhalif siyasetçiye gözaltı
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Togo'da cumhurbaşkanı adayı muhalif siyasetçiye gözaltı

Batı Afrika ülkesi Togo'da şubatta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde aday olan muhalif siyasetçi Kodjo Agbeyome'nin gözaltına alındığı bildirildi.

21.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:38
Togo'da cumhurbaşkanı adayı muhalif siyasetçiye gözaltı

Batı Afrika ülkesi Togo'da şubatta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde aday olan muhalif siyasetçi Kodjo Agbeyome'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, dünden itibaren Agbeyome'nin başkent Lome'deki evinin etrafını saran güvenlik güçleri, kamu düzenini bozduğu ve devlet güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle muhalif lideri gözaltına aldı.

Agbeyome ayrıca, hakkındaki soruşturmada 3 defa ifade vermeye çağrıldığı halde gitmemekle de suçlanıyor.

Olay sırasında evin yakınlarında bulunan gazeteci Aristide Ahatefou'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

Seçimlerin galibi olduğunu iddia etmişti

Eski başbakanlardan Agbeyome, 22 Şubat'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde resmi verilere göre yüzde 70,78 oy alan mevcut Cumhurbaşkanı Faure Gnassinbe'nin ardından yüzde 19,45 oy alarak ikinci gelmişti.

Muhalif siyasetçi, seçim sonuçlarını kabul etmediğini belirterek, oyların en az yüzde 60'ını aldığını ve ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı olduğunu iddia etmişti.

Kendi kabinesini oluşturan ve başbakan atayan Agbeyome'ye kamu düzenini bozmak ve devlet güvenliğini tehdit etmekten dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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