Togo'da 20 Hint denizci kaçırıldı

17.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:16

Batı Afrika ülkesi Togo açıklarında korsanların 20 Hint denizciyi kaçırdığı bildirildi.

Afrika basınındaki haberlere göre, Marshall Adaları bandıralı petrol tankeri Angola'dan Togo'ya giderken Gine Körfezinde korsanların saldırısına uğradı.

Togo'nun başkenti Lome'nun 235 kilometre güneydoğusunda düzenlenen saldırıda gemideki 21 kişilik mürettebattan Hindistan asıllı 20'si kaçırılırken, Nijerya asıllı mürettebata dokunulmadı.

Gemiyi işleten Union Maritime şirketi, kaçırılan denizcilerin kurtarılması için yetkililerle irtibat halinde olduğu açıklaması yaptı.

Gine Körfezinde, Nijerya açıklarında 4 Aralık'ta yine 19 Hint denizci kaçırılmıştı.

Dünyanın en tehlikeli körfezi

Korsan saldırılarla adından söz ettiren Gine Körfezi dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Kasım ayının ilk haftasında Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeli kargo gemisine korsanlar saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı kaçırmıştı.

Temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

Kaynak: AA