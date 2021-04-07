Togo Büyükelçisi Esra Demir güven mektubunu sundu
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Togo Büyükelçisi Esra Demir güven mektubunu sundu

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Togo Büyükelçisi Esra Demir güven mektubunu sundu

Togo Büyükelçisi Esra Demir, Togo hükümetine güven mektubunu sundu.

Togo Büyükelçisi Esra Demir, Togo hükümetine güven mektubunu sundu.

Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Demir'in güven mektubunu kendilerine sunduğunu belirtti.

Dussey, Togo'nun başkenti Lome'de büyükelçilik açma kararı aldığı için Türk yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Benin'deki büyükelçiliği, Togo'ya akredite olup, Togo makamlarıyla temasları yürütmekteydi.

Türkiye, Togo ile Afrika'daki büyükelçilik sayısını 43'e çıkardı.

Bu görevinden önce Fildişi Sahili'nde büyükelçilik görevinde bulunan Demir'in, Türkiye-Togo ikili ilişkilerine canlılık katması bekleniyor.

Benin'deki Kotonu Büyükelçisi Kemal Onur Özçeri ise Nisan 2019'da ulusal basına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Togo'da önemli yatırımları olacağını, en önemli yatırımlardan birinin de birçok Türk firmasına ev sahipliği yapacak, hammaddeleri işletme platformunun kurulması olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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