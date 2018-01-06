Toğlu Hamamının Restorasyonuna Başlandı

Kilis'te bulunan tarihi Toğlu Hamamının restorasyona başlandı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından uzun süreden beri kapalı bulunan Toğlu Hamamının restorasyon ihalesi yapıldı. İhaleyi alan firma Toğlu Hamamının restorasyonuna başladı. Bu yıl içerisinde restorasyon çalışmalarının bitirilmesi planlanan tarihi Toğlu hamamının hizmeti açılması bekleniyor.



TOĞLU HAMAMININ TARİHÇESİ



1785'te Kilis Beylerbeyi Daldabanzade Mehmet Paşa yaptırmıştır. Düzgün kesme taştan çok kubbeli bir yapıdır. Ön kısmında Ak-Karataş ve mermer kullanılmış, süsleme sağlanmıştır. Soyunma yeri derin kubbeli, dörtgen planlı ve üç kolludur.



Şeyhler Mahallesi Efeler Sokak'ta bulunan hamamı, Kilis ve yöresinin yönetiminde bir süre egemen olan (1782-1788) ve daha sonra "Paşa" sanıyla ödüllendirilen Daltaban oğlu Mehmet Paşa yaptırmıştır. Duvarları renkli, düzgün kesme taşlarla; kubbesi tuğla ile örülen hamam 1785 yılı yapımıdır. Taç kapıdan dehlize, dehlizden basık kemerli girişi olan soğukluk bölümüne girilir. Bu bölümdeki eyvanların üzeri beşik tonozla, ortadaki alanın üzeri de kubbe ile örtülüdür. Kubbenin ağırlığı sivri kemerlerle köşelerdeki dört ayağa aktarılmış olup; tepesinde sekizgen biçimli aydınlık feneri, altında da siyah ve beyaz taşlardan yapılmış sekizgen bir şadırvan vardır.



Tabanı siyah, beyaz, kırmızı renkli taşlarla döşeli olan bu bölümden sonra dehlizli bir geçişle, tabanı siyah, beyaz, sarı, kırmızı renkli taşlarla döşenmiş, ılıklık bölümüne geçilir. Üç eyvan, birinde su teknesi olan iki halvet bulunan bu bölümün üzeri basık kemerli bir kubbe ile örtülmüştür. Ilıklık bölümünden yuvarlak kemerli giriş kapısı olan haç planlı, dört eyvanlı, dört halvetli sıcaklık bölümüne geçilir. Eyvanlar sivri beşik tonozlarla, orta alan da, kubbe ile örtülmüştür. Kubbenin altında siyah, kırmızı mermerden yapılmış göbek taşı vardır. Üç eyvanda ve dört halvette birer tane olmak üzere, toplam yedi tane kurna bulunur.



Portal ve portalın bulunduğu yüzeyde kullanılan siyah ve beyaz taşlar ile sarı, beyaz, kırmızı mermerlerle gerçekleştirilen geometrik geçme biçimli silmeler yapının görünen süslemeleridir.



(Mehmet Ali Dağ/İHA)