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Togg Yönetim Kurulu, Gemlik'teki üretim tesisinde incelemelerde bulundu

Togg Yönetim Kurulu, Gemlik'teki üretim tesisinde incelemelerde bulundu
AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) aylık Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Gemlik'te inşası devam eden tesiste gerçekleştirildiği ve seri üretime geçiş hazırlıkları ile üstyapı çalışmalarının yerinde incelendiği bildirildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) aylık Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Gemlik'te inşası devam eden tesiste gerçekleştirildiği ve seri üretime geçiş hazırlıkları ile üstyapı çalışmalarının yerinde incelendiği bildirildi.

Togg'un sosyal medya hesabından "#YeniLigGemlik", "#Togg" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Aylık Yönetim Kurulu Toplantımızı Gemlik'te inşası devam eden tesisimizde gerçekleştirdik. Seri üretime geçiş hazırlıklarımız ve üstyapı çalışmalarımızı, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte yerinde inceledik." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca üretim tesisinin görüldüğü fotoğrafın yanı sıra Togg Yönetim Kurulu üyelerinin tesis içindeki turkuaz renkli robotların önünde çekildiği ve araç test pistinin incelendiği fotoğraflara da yer verildi.

Öte yandan, 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasıyla "YeniLig"e adım atan Togg, o günden bu yana önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan "Togg" ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de yaptığını açıklamıştı.

Ayrıca, 21 Aralık'ta Togg'un ABD'de düzenlenecek ve dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılmak üzere Turkish Cargo'nun TK6361 uçuş kodlu Boeing 777 uçağı ile yola çıktığı bildirilmişti.

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AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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