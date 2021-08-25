TOGG yolundaki yeni asfaltın kazılmasına tepki
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TOGG yolundaki yeni asfaltın kazılmasına tepki

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Haberler | Güncel

TOGG yolundaki yeni asfaltın kazılmasına tepki Gemlik'in Kurşunlu Mahallesine giden ve Türkiye'nin yerli otomobil fabrikası TOGG inşaat sahasının da ulaşımını sağlayan yolda asfaltın sökülmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

TOGG yolundaki yeni asfaltın kazılmasına tepki

BURSA - Gemlik'in Kurşunlu Mahallesine giden ve Türkiye'nin yerli otomobil fabrikası TOGG inşaat sahasının da ulaşımını sağlayan yolda asfaltın sökülmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Geçen yıl yapılan genişletme çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bir yıllık asfaltın sökülmesine tepki büyüyor. Yaklaşık 20 santimetrelik asfalt ile yükseltilen yolda bir yıllık asfaltın parçalanarak kaldırılması, 'Milli servet heba ediliyor' yorumlarına sebep oldu. Bölgede Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makineleriyle yapılan sökme işi sürüyor. Yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmının söküldüğü görüldü. Makineler, yolun kalan bölümünü sökmeye devam ediyor.

Yeni asfaltın neden söküldüğüne ait herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, asfaltın alt yapısının olduğu ve geçici bir döküm olmadığı kameralara yansıdı.

Asfaltın sökülmesinin teknik hatadan mı, yoksa herhangi bir genişletme çalışmasından mı olduğu konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılmazken, eksik planlamadan dolayı ciddi bir kamu zararı oluştuğu ileri sürüldü.

TOGG yolundaki yeni asfaltın kazılmasına tepki
TOGG yolundaki yeni asfaltın kazılmasına tepki
TOGG yolundaki yeni asfaltın kazılmasına tepki
TOGG yolundaki yeni asfaltın kazılmasına tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal

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