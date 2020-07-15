TOGG yolunda hazırlıklar tamam
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TOGG yolunda hazırlıklar tamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumartesi günü temeli atılacak yerli ve milli otomobil fabrikasının yollarında hummalı çalışmalar devam ediyor.

TOGG yolunda hazırlıklar tamam
15.07.2020 09:10 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumartesi günü temeli atılacak yerli ve milli otomobil fabrikasının yollarında hummalı çalışmalar devam ediyor. Fabrikanın kurulacağı alana giden yol asfaltlanırken, Bursa-Gemlik arasında kalan Dürdane ve Kurtul'da yapılacak karayolları yatırımlarında AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Zafer Işık incelemelerde bulundu. Mustafa Esgin, "Bölgede ve temel atma projesi öncesinde son hazırlıklarımızı yerinde gördük. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın eşlik edeceği ve yeni Türkiye'nin vizyon projesi olan yerli otomobilin temel atma projesinde buluşacağız." dedi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 22 milyar TL'lik öngörülen yatırımla inşa edilecek yerli ve milli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi bölgedeki hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumartesi günü atılacak yerli ve milli otomobil fabrikasının temelini atması için çalışmalar devam ederken, bir yandan da fabrikanın kurulacağı alana giden yollarda çalışmalar devam ediyor.

Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde yapılacak ve doğrudan 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temel atma töreni öncesi asfaltlanan Engürücük-Güzelyalı arasında yer alan ve TOGG fabrikasına giden 21 kilometrelik yol asfaltlanırken, Bursa-Gemlik arasında yer alan ve yıl sonuna kadar yapımı tamamlanacak olan Dürdane Köprülü Kavşağı ile hemen ardından başlanacak olan Kurtul Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaları AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Zafer Işık yerinde inceledi. İlk önce Dürdane'de yer alan kavşaktaki çalışmaları inceleyerek bilgi alan milletvekilleri daha sonra cumartesi günü temeli atılacak olan TOGG fabrikasına giden ve asfaltlanan 21 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu.

Bursa şehrinin çok önemli bir merkez olduğunu ve yeni fabrika ile daha da önemli bir hal alacağını söyleyen Esgin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle Türkiye Otomotiv Girişim Grubu tarafından (TOGG) yerli otomobilin Bursa' da üretilmesi hepimiz için bir heyecan oluşturdu. Biz bugün devam eden karayolları yatırımlarımızı, KGM 14'üncü Bölge Müdürümüzle birlikte inceliyoruz ve bu çerçevede projelerimiz devam ediyor. Dürdane Köprülü Kavşağı'na daha önce başlamıştık, yılsonunda bitecek şekilde çalışmalarımızı hızlandırdık. Bunun hemen ardından Dürdane'den sonra İstanbul ve Gemlik yolunda Kurtul'da çok seviyeli bir kavşak yapıyoruz. Bunun da projeleri tamamlandı ve bu projeyi de başlatıyoruz. Engürücük ve Güzelyalı arasında daha önce başlamış olan 21 kilometrelik bir yolumuz var. Yerli otomobilin de bu bölgede yapılmasıyla birlikte bu yol daha da önem arz etti. Bu yolun bir kısmını duble olmak kaydıyla Engürücük Kavşağı'nı da yine çok seviyeli ve mükellef bir şekilde olduğumuz çalışmalarımızı ve projelerimizi tamamladık. Bu anlamda ihale sürecine giriyoruz ve hızlı adımlarla devam edeceğiz." diye konuştu.

Gemlik Mudanya arası 10 dakikaya düşecek

TOGG fabrikasının Gemlik'e yapılacağı kararının ardından bölgenin daha da önem kazandığını ve yatırımların arttırıldığını söyleyen Esgin, "Geçtiğimiz yıl başlayan Güzelyalı ve Engürücük arasındaki 21 kilometrelik yolu inşallah bu yıl yapacağımız çalışmalar ile birlikte 9'uncu kilometreden 21'inci kilometreye tamamlamış olacağız. Geçtiğimiz aylarda Altıntaş'ta bir viyadüğümüzü tamamlamıştık, şimdi Çamlık mevkinde 2'inci viyadüğümüzü yapıyoruz. Bunun ardından da Altıntaş 2 viyadüğümüzü de yaparak Kurşunlu Çevre Yolunu tamamlayarak bu bölgedeki yolla ilgili çalışmalarımızı sonlandırmış olacağız. Gemlik Mudanya Güzelyalı arası 10 dakikaya düşecek" diye konuştu.

Yeni fabrika ile Bursa sanayisine de yeni bir motivasyon geleceğini belirten Esgin, "Türkiye'nin yerli otomobili Gemlik'den geliyor, bu bizim için çok önemli bir kıvanç kaynağı. Bursa'nın sanayisine yeni bir motivasyon, istihdama da ekonomiye de Türkiye'ye de çok önemli katkılar sağlayacak olan yeni nesil projeleride içerisinde barındıracak bir projeksiyon. Biz bu anlamda önümüzdeki günlerde temel atma törenimizi gerçekleştirerek Türkiye'nin hayaline, Bursa'nın gelecek vizyonunu ortaya koyacak bu projeyi başlatmış olacağız. Bölgede ve temel atma projesi öncesinde son hazırlıklarımızı yerinde gördük. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın eşlik edeceği ve yeni Türkiye'nin vizyon projesi olan yerli otomobilin temel atma projesinde buluşacağız. İşte 2023, 2053 ve 2071 olarak sembolize ettiğimiz kutlu yürüyüşümüzün hedeflerini gerçekleştirmek için önemli bir adım atmış olacağız." dedi.

TOGG fabrikasına giden ve Bursa-Gemlik arasında yapılacak karayolları yatırımlarını yerinde inceleyen Zafer Işık ise, "Bugün Gemlik ve çevresinde bir takım kavşak ve diğer projeleri incelemiş olduk. Bunlardan biri olan TOGG'u Ankara yoluna bağlayacak Engürücük Kavşağı'nı yerinde inceleme şansımız oldu. Tüm bunların projeleri hazır, kısa süre içerisinde ihaleye çıkarıp hizmete açmış olacağız. Ama şuanda Türkiye'nin yerli ve milli otomobil fabrikasını karayolları ağına bağlayacak noktada buluyoruz. Burada teknik ekiple birlikte çalışma yapıyoruz. Bu yolla birlikte yerli ve milli otomobilin üretileceği Gemlik'de ki fabrikamız karayolu ağına bağlanmış olacak." şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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