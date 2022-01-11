TOGG uzmanlarından itfaiyeye "elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale" eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOGG uzmanlarından itfaiyeye "elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale" eğitimi

TOGG uzmanlarından itfaiyeye
AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) uzmanlarından "elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale" eğitimi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ) uzmanlarından "elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale" eğitimi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilişim Vadisi'nde yer alan Togg, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimine (KOBİTEM) davette bulundu.

Davete istinaden gerçekleşen ziyarette, Togg'un alanında uzman yetkilileri tarafından dünyada elektrikli otomobillerin geçmişi, teknolojik gelişimi, gelişmiş araç güvenlik sistemleri ile TOGG otomobili hakkında sunum yapıldı.

KOBİTEM Birim Amiri ve eğitmenlerinin katıldığı ziyarette ayrıca, olası acil durumlarda elektrikli araçlara nasıl müdahale edileceği, doğru müdahale teknikleri konusunda TOGG uzmanlarınca personele eğitim verildi.

TOGG uzmanlarından alınan bilgiler, elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale konulu eğitimler için büyük önem taşıyor.

Eğitim sonrasında itfaiye eğitmenleri, yerli otomobili tanıma fırsatı ve TOGG aracının simülasyonunu deneme imkanı buldu.

Doğuştan elektrikli Avrupa'nın ilk otomobili unvanını taşıyan yerli ve milli marka TOGG, sahip olduğu yeni teknolojiler ve güvenlik sistemleriyle göz dolduruyor.

TOGG uzmanlarından itfaiyeye elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale eğitimi

Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti (4)

Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti (4)

 Yakınlarının haber alamadığı genç, eve giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu

Yakınlarının haber alamadığı genç, eve giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu

 19 kişinin öldüğü yangına, arızalanan elektrikli ısıtıcının neden olduğu açıklandı

19 kişinin öldüğü yangına, arızalanan elektrikli ısıtıcının neden olduğu açıklandı

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title