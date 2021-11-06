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TOGG'un test süreçleri akredite test merkezlerinde başladı

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
TOGG'un test süreçleri akredite test merkezlerinde başladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un test süreçlerinin başladığı duyuruldu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ( Togg ) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un test süreçlerinin başladığı duyuruldu.

Testlere ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri
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