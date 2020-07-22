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TOGG'un temelinde Bursa Beton var

Bursa'da 34 yıllık tecrübesiyle önde gelen projelerde beton kalitesiyle ve sunduğu güvenli yapılar ile ön plana çıkan Bursa Beton, birçok mega projeye çözüm ortaklığı sunarken;

TOGG'un temelinde Bursa Beton var
22.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:59

Bursa'da 34 yıllık tecrübesiyle önde gelen projelerde beton kalitesiyle ve sunduğu güvenli yapılar ile ön plana çıkan Bursa Beton, birçok mega projeye çözüm ortaklığı sunarken; Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay yaptığı açıklamada: "Türk tarihinde destansı bir proje olan TOGG ilk ve yerli otomobil fabrikasının temelinde Bursa Beton 'un harcı var. Bu gurur verici projede yer almaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Toplam bedeli 22 milyar lira olacak yerli otomobil projesi hem ülke ekonomisine hem de Bursa'ya çok büyük katkı sağlayacak. 2021 sonunda ilk aracın banttan indirilmesi hedeflenirken, doğrudan 4 bin 300 kişiye iş imkanı oluşturacak proje, yan sanayi ile birlikte 20 bin ek istihdam oluşturacak.

"Tarihi projede yer almaktan gurur duyuyoruz"

Tüm Türkiye'nin gurur duyduğu ve dünyada büyük ses getiren temeli Gemlik'te atılan TOGG otomobil fabrikası ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, "Adımızın, Türk tarihinde çok önemli bir yer tutan TOGG otomobil fabrikası ile birlikte anılması bizi her zaman gururlandıracaktır. Bursa Beton olarak ülkemizde bugüne kadar katma değer yaşatmış birçok mega projeye çözüm ortağı olduk. Tüm Dünya'nın odağı haline gelen bu önemli projenin içinde yer almaktan dolayı oldukça gururlu ve mutluyuz. Bu tarihi ve milli mega projeye ürün ve hizmet sunarak kazandığımız haklı gururun markamız adına yeni ufuklar açtığına inanıyor, bu değerli vizyoner girişimin bir parçası olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bursa Beton ailesi olarak ülkemizin geleceği için atılan bu sağlam temellerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

17 hazır beton santraliyle geniş hizmet ağı

Bursa Beton yeni tesis teknolojisi standartlarına sahip hazır beton tesisleri, uzman kadrosu, güçlü araç parkı ve Ar-Ge çalışmaları ile ülkemize değer katmaya devam ediyor.

Bursa Beton'un köklü geçmişi, projeleri ve üretim hacminden bahseden Onulay, " Beton endüstrisindeki gelişmelere öncülük etmeye devam eden Bursa Beton; kuruluşundan bu yana üretim hacminde kesintisiz bir artış trendi izleyerek 40 milyon metreküpü aşan hazır beton üretimi gerçekleştirmiştir. 34 yıldır faaliyet gösterdiği Bursa'nın, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan Bursa Beton; günlük 15 bin m3 üretim kapasitesine sahip Bursa, Kütahya, Yalova ve Bandırma'da kurulu 17 Hazır Beton Santrali, 2 Agrega Üretim Tesisi ile Güney Marmara Bölgesi'nde geniş bir hizmet ağına sahip.

Mege projelerde değişmeyen adres Bursa Beton

Bursa'nın tüm mega projelerinde en güvenilir yapıların Bursa Beton ile hayata geçtiğinin altını çizen Onulay, "Şirketimiz 1986 yılından beri güvenilir tecrübesiyle,kentin önde gelen konut ve otel projelerinde beton kalitesiyle ve sunduğu güvenli yapılar ile öne çıkıyor. Mega projeler ile birlikte inovasyonda ilklere imza atarken, Ar-Ge çalışmalarımız ile müşterilerimize özel betonlar tasarlayabiliyoruz. Doğalgaz Çevrim Santrali, Yüksek Hızlı Tren Hattının Bursa Etabı, güzergah üzerinde bulunan tünel, viyadük ve yaklaşma yollarına ait birçok yapı elemanına beton tedarik ederek birçok mega projeye çözüm ortaklığı sunduk. Şimdi ise Türk tarihinde destansı bir proje olan TOGG ilk ve yerli otomobil fabrikasının inşaatında Bursa Beton 'un harcı var."

"Yenilikte biz de varız"'

TOGG'un, ülkemize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını dileyen Onulay, dev projede emeği geçen herkese şükranlarını ve teşekkürlerini sunarak son olarak şunları söyledi, "Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. kuruluşu olan Bursa Beton, Bursa'daki 34 yıllık geçmişiyle büyük gurur duyarken, Türk tarihinde destansı bir proje olan ilk ve yerli otomobil fabrikasının inşaatının temelinde olmaktan gurur duyuyor. Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatında Bursa Beton 'un harcı var. Bu mega proje için özel olarak tasarladığımız ürün ve yürüttüğümüz operasyonla hem dünyada hem de Türkiye'de örnek olacak ve ilkleri barındıran bu özel projede biz de varız." - BURSA

Kaynak: İHA

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