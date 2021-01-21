TOGG'un teknikerleri İnönü Üniversitesi'nde yetişiyor

İNÖNÜ Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu'nda bu yıl açılan Elektrikli Araç Teknolojisi bölümünden mezun olan öğrenciler, elektrikli araçların bakım ve servis hizmetlerinde çalışacak.

Üniversite- sanayi iş birliğini canlandırmak üzere Malatya'da İnönü Üniversitesi OSB Meslek Yüksek Okulu, Elektrikli Araç Teknolojisi derslerini müfredatına alarak bir ilki gerçekleştirdi. Bu yıl OSB Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Elektrikli Araç Teknolojileri bölümü açıldı. Bölümde 40 öğrenci eğitime başladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) araç üretiminin başlamasıyla, bu sektördeki ara personel ihtiyacını yetiştirmek için açılan bu bölümün hazır olduğu belirtildi.

'EN ÖNEMLİ KISMI; BATARYA YÖNETİM KISMI'Türkiye'nin yerli otomobil hayaline destek vermek üzere öğrenci yetiştirmeye başladıklarını belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, şunları söyledi:

"Türkiye'de ilk kez kurulmuş olan Elektrikli Araçlar Bölümümüz İnönü Üniversitesi bünyesinde OSB Meslek Yüksek Okulumuzda kuruldu. 40 öğrenci bu yıl aldı. Orada elektrikli araçlarla direkt konunun uzmanı, hocalarımız var ve elektrikli araçlar konusunda Türkiye'de başta gurur kaynağımız TOGG elektrikli aracımızı bekliyoruz dört gözle olmak üzere. Tüm elektrikli araçlara yönelik tekniker yetiştiriyoruz. Türkiye'ye bu alandaki açık olan, eksik olan teknik eleman, meslek elemanını yetiştireceğiz. İnönü Üniversitemizde elektrikli araçlarla ilgili doktora programları sürüyor, TÜBİTAK projeleri tamamlandı. En önemli kısmı batarya yönetim kısmı, elektrikli araçların. O anlamda en kapsamlı projesi üniversitemizde yapıldı ve tamamlandı. Elektrikli araçlar bölümümüze Sanayi Bakanımız Mustafa Varank'ın desteğiyle, Fırat Kalkınma Ajansı'ndan şimdi Sanal Simülasyon Eğitim Laboratuvarı kuruyoruz. Yine Elektrikli Araçlar Bölümümüze hem elektrikli araçların pil ve akü gibi batarya yönetim laboratuvarını, hem de donanım kısmını klasik laboratuvarında önemli ölçüde kurduk, eksikleri de devam ediyoruz. Türkiye'nin belki bu konuda en iyi laboratuvarlarını kuracağız burada, tamamlayacağız. Burada Sanayi Bakanımız Mustafa Varank bize güçlü bir destek verdi, ayrıca Teknokent'te de bize yine 2020 yılının sonunda GES projemize büyük bir destek verdi. O projemize de devam ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN