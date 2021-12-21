TOGG'un logosu yerini aldı

Türkiye'nin otomobili TOGG, yeni logosuyla ilk kez görüldü.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretim çalışmalarına devam ediyor. 2022 yılının son çeyreğinde de banttan indirilmesi hedeflenen yerli otomobil, yeni logosuyla araç üzerinde ilk defa görüldü. Aracın logolu görüntüsü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

TOGG, 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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