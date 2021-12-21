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TOGG'un logosu yerini aldı

TOGG'un logosu yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin otomobili TOGG, yeni logosuyla ilk kez görüldü.

Türkiye'nin otomobili TOGG, yeni logosuyla ilk kez görüldü.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretim çalışmalarına devam ediyor. 2022 yılının son çeyreğinde de banttan indirilmesi hedeflenen yerli otomobil, yeni logosuyla araç üzerinde ilk defa görüldü. Aracın logolu görüntüsü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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