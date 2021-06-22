TOGG'un Kullanıcı Laboratuvarı faaliyete geçti
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TOGG'un Kullanıcı Laboratuvarı faaliyete geçti

TOGG'un Kullanıcı Laboratuvarı faaliyete geçti
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı'nın (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçtiği bildirildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı'nın (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçtiği bildirildi.

TOGG'un resmi Twitter hesabından, TOGG'un kullanıcı odaklı yaklaşımla oluşturup dünyada tescil ettirdiği "#usecasemobility" ve "#YeniLigeYolculuk" etiketleriyle yapılan paylaşımda, "TOGG teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçti." denildi.

Üretim süreci hız kesmeden devam ediyor

Öte yandan, Türkiye'nin Otomobili'nde üretim süreci devam ediyor.

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.

TOGG bünyesinde 4 bin 300 kişi istihdam edilecek

Gemlik tesisinin üstyapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021'de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Bu arada, TOGG, 846 milyon 774 bin TL sermaye artırımına giderek 996 milyon 774 TL ile Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olurken, bunu hedeflediği tarihten bir yıl önce gerçekleştirdi.

Öte yandan, TOGG'un "bir fabrikadan daha fazlası" şeklinde tanımladığı Gemlik tesisinde süren inşaat çalışmaları, TOGG'un resmi internet sitesi "togg.com.tr"deki "TOGG TV" sekmesinden canlı olarak izlenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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