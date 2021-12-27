Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.
BURSA (AA) - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.
Ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı.
"Togg" markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.
Kayıtlarda, tesisin binalarının iyice belirginleştiği görülüyor.