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Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

BURSA (AA) - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

Ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı.

"Togg" markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.

Kayıtlarda, tesisin binalarının iyice belirginleştiği görülüyor.

Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

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AA / Sergen Sezgin - Ekonomi Haberleri

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