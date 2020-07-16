TOGG, Türkiye'yi "tarihe iz bırakmaya" davet ediyor Türkiye'nin heyecanla beklediği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni'ne özel, "#YenilikteBenDeVarım" başlığıyla bir kampanya başlatıldı.

Türkiye'nin heyecanla beklediği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni'ne özel, "#YenilikteBenDeVarım" başlığıyla bir kampanya başlatıldı.

Grup açıklamasına göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

Kaynak: AA