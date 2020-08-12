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TOGG: "Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını açıklamadıklarını bildirdi.

TOGG:
12.08.2020 23:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 00:30

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını açıklamadıklarını bildirdi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.

Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."

Kaynak: AA

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