TOGG Teknofest'te görücüye çıktı

Dün, Atatürk Havalimanında düzenlenen törenle Teknofest 2021'in tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Rekor şekilde başvuru aldık, halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek ve ilk defa insansız hava araçları ile insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir görsel göreceğiz" dedi. Teknofest'te yer alacak parçalardan biri de Togg araçları oldu.

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ'NDE TOGG RÜZGARI

Dünyanın en büyük 2'nci havacılık festivali olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 21 Eylül tarihi itibarıyla başladı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in dördüncü yılında ilkler yaşanacağını söyledi. Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarına başlanan TOGG, halka açık bir şekilde tanıtıldı.

Teknofest'in korona virüs salgını önlemleri kapsamında yapılacağına dikkat çeken Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Teknofest dördüncü yılında İstanbul'da ilk başladığı yerde Pandemi nedeniyle sağlık bakanlığımızın Herkesi doğrultusunda tedbirler kapsamında yapılarak kutlanacak. 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu yarışmalara. İlk yıl bu 20 bindi, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin ve artık dördüncü yılında dünyada açık alanda rekor şekilde bir başvuru aldık. Halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek. İlk defa insansız hava araçları ve insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir görsel göreceğiz" açıklamasında bulundu.

YARININ ÜRETİCİLERİ İÇİN YARIŞMA DÜZENLENDİ

TÜBİTAK'ın düzenlediği 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamında öğrencilerin geleceğin teknolojisini tasarladıklarının altı çizildi. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, "Çok paranız varsa teknolojiyi kullanırsınız ama önemli olan teknolojiyi üretmek, geliştirmek ve tasarlamak. Öğrencilerimiz buna hazırız dediler." dedi.

'ÇOK PARANIZ VARSA TEKNOLOJİYİ KULLANIRSINIZ, ÖNEMLİ OLAN TEKNOLOJİYİ ÜRETMEK'

Yarışmaya katılan öğrencilerin elde ettikleri deneyimlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Mandal, şöyle konuştu;

"22 ilimizden lise katılımcısı var, bu öğrenciler çok kıymetli. Geleceğin TOGG'ları ya da TOGG'a yan ürün, parça, bileşenlerini üretecek kişiler bu öğrenciler olacak. Burada elde ettikleri deneyim ve öz güven çok kuvvetli. Hem enerjileri var aynı zamanda da etik değerlerle birlikte buraya yarışmaya geldiler. Geleceğin teknolojisini tasarlayacak, geliştirecek ve üretecek olanlar bu gençlerdir. Teknolojiyi kullanacaklar demiyorum çünkü çok paranız varsa teknolojiyi kullanırsınız ama önemli olan teknolojiyi üretmek, geliştirmek ve tasarlamak. Öğrencilerimiz buna hazırız dediler ve ilk kez yarışmalarına karşın büyük bir başarı var."

İLK SERİ 2022'DE GELİYOR

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.

TOGG'un bataryası

BATARYASI DA TEKNOFEST'TE TANITILIYOR

TOGG'un batarya konusunda işbirliğine gittiği ABD merkezli Farasis, enerji yoğunluğu yüksek olan yeni nesil elektrikli araçlara uygun batarya hücreleri geliştirmekte. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Stratejik ortağımız Farasis, batarya teknolojisinde çıtayı yükseltti" ifadelere yer verildi. Belirtilen ifadelere göre, Farasis'in yeni teknolojisi sayesinde elektrikli otomobillerin menzili yüzde 25 artacak, yüzde 80 kapasiteye kadar olan şarj süresi ise 20 dakikanın altına inecek. TOGG'un özellikleri arasında öne çıkanlar gelişmiş Lityum-iyon batarya teknolojisi de yer aldı.

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