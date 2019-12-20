: TOGG nedir? Yerli araba ne zaman tanıtılacak? Yerli araba özellikleri neler? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

20.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:06

Yerli araba konusunda resmi açıklamaların ardı ardına gelmesi ile yerli araba özellikleri ve yerli araba hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. TOGG nedir, TOGG açılımı nedir? TOGG'da kimler var, Yerli arabayı kim yapıyor, yerli araba özellikleri neler ve yerli araba ne zaman tanıtılacak gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte TOGG ve yerli araba hakkında merak edilenler…

TOGG NEDİR?

TOGG Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısatlmasıdır.

TOGG'u açılımı: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir.

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu.[3] Eylül 2019'da Kök Grubu'nun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. Tanıtılacak otomobilin elektrikli C segment SUV olacağı duyuruldu.

TOGG'DA HANGİ ŞİRKETLER VAR?

Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği güçlerini birleştirdi ve 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi (TOGG) kurdu.

TOGG, elektrikli ve bağlantılıyeni nesil otomobiller geliştiriyor ve bu otomobiller etrafında bir mobilite ekosistemi oluşturuyor. Bu ekosistem sayesinde geniş kitlelerin hayatını kolaylaştırıp, zararlı emisyonları sıfırlayarak temiz bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyor.

2022 yılında doğuştan elektrikli, bağlantılı ve güncel otonom seviyesine sahip, orta büyüklükte (C segmenti) bir "sportif çok amaçlı otomobil (SUV)" ile yola çıkılacak. Akıllı ve bağlantılı otomobilimin etrafında oluşturduğu ekosistem dahilinde yeni hizmetler, yeni kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirilecek. İş ortaklarıyla ve çevrede filizlenen girişim şirketleriyle yeni fikir ve teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

TOGG YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?

M. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı

Tuncay Özilhan Anadolu Grubu, TOGG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Taha Yasin Öztürk TOGG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kamilhan Süleyman Yazıcı Anadolu Grubu, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi

Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi

İnan Kıraç Kök Grup, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi

Okan Baş Kök Grup, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Akça Turkcell, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Yılmaz Turkcell, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Grubu, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir Cem Köksal Zorlu Grubu, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi

TOGG üyeleri

YERLİ ARABANIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Elektrikli: Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir arada

Bağlantılı: İnternet otomobilde değil, otomobil sürekli internette

Akıllı: Sizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren, sizin için öğrenen bir cihaz

Otonom: Sürücü ve yolcular için ileri seviye servis desteği ve konfor sunacak güncel otonom seviyesi

Stil Sahibi: Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern tasarım

Güvenli: Aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefleyen aynı zamanda üst düzey veri ve bağlantı güvenliği sağlayan modern bir otomobil

Duyarlı: Gelecek kuşaklara sadece temiz bir çevre değil, geliştirilip büyütülecek yeni fikirler, ürün ve uygulamalar ortaya çıkaracak bir proje

Küresel: İddialı tasarımı, ileri teknolojileri, kullanıcı dostu dijital deneyimiyle sadece Türkiye'de değil uluslararası pazarlarda da kendine yer bulacak iddialı bir cihaz

YERLİ ARABA NE ZAMAN TANITILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya dönüşünde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin yerli otomobilin tanıtım tarihiyle ilgili sorduğu soruya, "Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım" şeklinde yanıtladı.

TOGG CEO'SU MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Son dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Yerli Otomobil'in Ceo'su olacağı iddiaları ile gündeme gelen Mehmet Gürcan Karakaş proje uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyanın en önemli 100 yöneticisi arasında gösterilen Gürcan Karakaş İlköğretim, Orta ve Lise eğitimini Almanya'da tamamlamıştır.

Uzun yıllar Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlük görevini sürdüren Karakaş 2007 yılında ise Alman markası Bosch'un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu'nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atanmıştır.

1965 yılında dünyaya gelen Gürcan Karakaş ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunudur. Üniversiteden mezun olduğunun ertesi günü ASELSAN'da mühendis olarak iş hayatına başlamış, 1990 yılından bu yana Bosch Grubu'nda çalışma hayatını sürdürmektedir.

Aslen Antalya Akseki'lidir.

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