anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin yola çıkacağı tarihi açıkladı. Bu gelişmenin ardından yerli otomobilin ne zaman satışa sunulacağı merak ediliyor. Peki, yerli otomobil Togg ne zaman çıkacak? TOGG ne zaman çıkacak? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

Varank, Türkiye'yi otomotiv sektöründe yeni lige taşıyacak ilk yerli otomobil TOGG'un 2022 yılında banttan ineceğini duyurdu.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeli otomobil TOGG'un fiyatı henüz belli değil. Yerli otomobilin isminin 2022 yılında açıklanması bekleniyor.

TOGG'un fiyatıyla ilgili çıkan haberler e yapılan açıklama şu şekilde; Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberler e itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."

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