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TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilde 15 yılda 22 milyar liralık yatırım yapacaklarını belirterek, "2032'ye kadar 1 milyon adet aracı üretip halkımıza sunmuş olacağız." dedi.

TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni
18.07.2020 19:29 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:37

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilde 15 yılda 22 milyar liralık yatırım yapacaklarını belirterek, "2032'ye kadar 1 milyon adet aracı üretip halkımıza sunmuş olacağız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin yarım asırlık otomobil hayaline dev bir adım daha attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil konusundaki çağrılarını anımsatan ve bu hayali gerçekleştirme görevini kendilerine verdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve Kök Grubu'nun bu vizyona inanarak zorlu yolculuğa çıktığını bildirdi.

Koronavirüse rağmen işlerini aksatmadan sürdürdüklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, başarılı bir sınav verilen salgın süreci sonrası ekonomide de normalleşme adımlarını ardı ardına attıklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, bugün sürecin bir sonraki adımına geçtiklerini, Türkiye'yi Kovid-19 sonrası küresel ekonomide daha güçlü konumlandırabilmek için "şimdi yatırım zamanı" dediklerini anlattı.

Yatırımı Bursa-Gemlik'ten başlattıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Otomotiv dünyası kabuk değiştirirken, inşallah Türkiye de masada önemli bir oyuncu haline gelecek. İnşallah artık kazanan tarafa geçeceğiz. Çünkü bu 83 milyonun otomobili." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin sadece Türkiye'de üretilmekle kalmayacağını, markasının, patentinin ve tasarımının kendilerinin olacağını kaydederek, yeni ligde kendilerinin de yer alacağını vurguladı.

"Bir fabrikadan fazlasını inşa ediyoruz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 15 yılda 22 milyar liralık yatırımla senede 175 bin adetlik kapasiteye ulaşacaklarını belirterek, "Allah'ın izniyle 2032'ye kadar 1 milyon adet aracı üretip halkımıza sunmuş olacağız." dedi.

Yerli otomobilin Ar-Ge'si için bugüne kadar 700 milyon liranın üzerinde para harcandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, paydaşların 3 yıl içinde koyacakları 3,5 milyar liralık sermaye ile de bugünden Türkiye'nin en büyük ödenmiş sermayeli sanayi şirketlerinden birini müjdelemiş olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, TOGG ile başlattıkları bu yeni ortaklık kültürünün Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu birçok yatırımda da yeni bir model olacağını kaydederek, "Buraya 'fabrikadan fazlasını' inşa ediyoruz. Burası sadece bir üretim üssü değil, bir teknoloji üssü olacak. Dördüncü sanayi devriminin dijital dönüşümün en güzel örneklerini burada sergileyeceğiz. Dünya markası olmanın gereklerini bir bir yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Stratejik ve ekonomik olarak yatırımlarına en uygun olan planlamaları yaptıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Planlarımız bazı istemeyenlere, oyun bozmaya çalışanlara rağmen tıkır tıkır işliyor. Görevimiz Türkiye'nin Otomobili'ni yapmak, yerli ve milli olmak. Her Türk vatandaşının gurur duyacağı bir marka oluşturmak." diye konuştu.

"Yerlilik oranı her geçen yıl artacak"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, başlangıçta yüzde 51 yerli olarak piyasaya çıkacaklarını belirterek, "2025'te yüzde 68 yerlilik oranına çıkacağız. Ekonomik olarak uygun ve sürdürülebilir olduğu sürece bu rakamı daha da yukarılara çekeceğiz." şeklinde konuştu.

Fabrikada 4 bin 300 kişiyi istihdam edeceklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada hassas olduğumuz iki konu var: Birincisi kadın, ikincisi bölge halkının istihdamı. Kadın çalışan istihdamında yüzde 30'luk oranı aşmaya çalışacağız. Çalışan ihtiyacımızı olabildiğince bölgemizden, yani Gemlik ve çevre ilçelerden karşılayacağız. Çevreye zarar vermeden yeşil fabrika konsepti ile ilerliyoruz. TOGG'u geliştirip büyütürken Gemlik'i de geliştirip büyüteceğiz. Gemlik Zeytini'nin uluslararası coğrafi işaret alması konusunda sorumluluk üstlendik."

"Türkiye'nin Otomobili yeni bir meydan okumadır"

Rifat Hisarcıklıoğlu, bu işe inandıklarını, ortaklarıyla birlikte taşın altına ellerini değil gövdelerini de koyduklarını belirterek, yollarının uzun ve zorlu olduğunu, kendilerinin başarısız olmasını isteyenlerin yüzünü kara çıkaracaklarını bildirdi.

"Türkiye'nin Otomobili teknolojik dönüşümdür, dijital ekonomiye geçiştir." diyen Hisarcıklıoğlu, bu inançla TOGG ortakları ve çalışanları olarak işlerinin başında olduklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Geçtiğimiz yıl sonunda araçlarımızı tanıttık, şimdi de üretim üssümüzün yapımına başlıyoruz. İnşallah planlarımızı bir bir yerine getirerek, 2022 sonunda da ilk aracımızı burada yine sizlerin huzurunda banttan indireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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