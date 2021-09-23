Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'te yer alan yerli otomobil Togg standında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, sıkça sorulan "Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?" sorusuna da yanıt verdi. TOGG kaç tl, yerli otomobil fiyatı açıklandı mı? İşte, detaylar… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YERLİ OTOMOBİL FİYATI AÇIKLANDI MI?

Araçların, 2022 yılının sonunda seri üretim bandından indirdiğinde tüm Türkiye'nin gurur duyacağını kaydeden Varank fiyatı konusunda ise "Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak "dedi.

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