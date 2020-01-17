TOGG heyeti, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
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TOGG heyeti, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yerli otomobilini üreten TOGG heyetini kabul etti.

17.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:24
TOGG heyeti, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

Genel Başkanı , 'nin yerli otomobilini üreten heyetini kabul etti.

MHP'den yapılan açıklamada, ziyaretin partinin genel merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Heyette TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın yer aldığı ifade edilen açıklamada, Hisarcıklıoğlu ve Karakaş'ın Bahçeli'ye Türkiye'nin Otomobili'ne verdiği destekten dolayı teşekkür ettiği ve otomobilin üretim süreciyle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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