TOGG Gemlik tesisi yükseliyor
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TOGG Gemlik tesisi yükseliyor

TOGG Gemlik tesisi yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin Otomobili TOGG, resmi Twitter hesabından Gemlik tesisindeki son durumu gösteren bir video yayınladı.

Türkiye'nin Otomobili TOGG, resmi Twitter hesabından Gemlik tesisindeki son durumu gösteren bir video yayınladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile banttan inmek için gün sayıyor.

"Bizi izlemeye devam edin"

TOGG Twitter hesabından paylaşılan videoda, tesisteki çalışmalar hakkında yeni bilgiler verildi. TOGG"Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bizi izlemeye devam edin" notuyla yeni bir video paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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