TOGG fabrikasının temelini Recep Tayyip Erdoğan atacak! TOGG ne zaman üretime geçecek?
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TOGG fabrikasının temelini Recep Tayyip Erdoğan atacak! TOGG ne zaman üretime geçecek?

Bursa'da yapılacak olan TOGG fabrikasının 2 yılda tamamlanması bekleniyor. 22 milyar lira bütçesi olan projede 20 bin kişi istihdam edecek. TOGG isim kampanyası nedir? TOGG isim yazdırma, TOGG isim başvuru

TOGG fabrikasının temelini Recep Tayyip Erdoğan atacak! TOGG ne zaman üretime geçecek?
18.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:48

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli bugün projenin fikir babası olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bursa'da atılacak. 22 milyar lira bütçelik proje 2 yılda tamamlanacak, fabrikada dolaylı olarak 20 bin kişi istihdam edilecek.

TOGG NE ZAMAN ÜRETİME GEÇECEK?

Türkiye'nin ilk yerli-elektrikli otomobil projesinin aynı zamanda fikir babası olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 17.30'da Bursa Gemlik'te inşa edilecek fabrikanın temelini atacak. 2 yılda tamamlanması beklenen fabrikada 20 bin kişi çalışacak.

TOGG FABRİKASINDA KAÇ KİŞİ İSTİHDAM EDEBİLECEK?

22 milyar lira bütçeyle vurulacak kazmanın ardından süreç 2 yılda tamamlanacak. TOGG fabrikasında doğrudan 5 bin kişi istihdam edilecekken, dolaylı olarak 20 bin kişi çalışacak. Fabrikadan ilk yerli otomobil ise 2022 yılında bantlardan inecek. Planlama doğrultusunda ilerleyen fabrikanın kaba inşaatı 12 ay sürecek. Sonrasında ise teknolojik donatılar yerleştirilecek. Yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikada, 2032 yılına kadar 1 milyon araç üretilmesi hedefleniyor. Akıllı fabrika konseptinde olacak TOGG yerleşkesinde iki binadan oluşacak ve lale figürlü bir tasarıma sahip olacak. Fabrika Türk mobilite sisteminin çekirdek üssünü oluşturacak. İlk üretilecek model ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tanıttığı C-SUV modeli olacak.

TOGG fabrikasının temelini Recep Tayyip Erdoğan atacak! TOGG ne zaman üretime geçecek?

MARKA İSMİ BELİRLENECEK

Marka isminin belirlenmesi konusunda da çalışan TOGG ekibi nihai kararı sonbaharda açıklayacak. Dünyanın önde gelen tüm büyük pazarlarını da içine alacak şekilde en doğru ismi araştıran TOGG yönetimi, sadece Türkiye'de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyor. Araştırmalar Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye'de gerçekleştiriliyor. 15 yıllık planın devrede olduğu projede tedarikçilerde kesinleşti. Fabrikayla birlikte tedarikçilerin de açıklanmasını beklediğimiz bugünlerde TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, "Önce yerliyle yoksa dünyanın en iyileriyle çalışacağız" açıklamasında bulunmuştu.

TOGG fabrikasının temelini Recep Tayyip Erdoğan atacak! TOGG ne zaman üretime geçecek?

TOGG TEMELİNE İSMİNİZ KAZINSIN! TOGG İSİM KAMPANYASI NEDİR? TOGG İSİM YAZDIRMA

#YenilikteBendeVarım etiketiyle TOGG tarafından başlatılan ve site üzerinden isimlerini yazdıranların 200 bin kişiyi geçtiği öğrenildi. Milyonların akın etmesi beklenen kampanyayla isimlerini yazdıran vatandaşlar fabrikanın temelinde ömür boyu muhafaza edilecek kapsülde iz bırakacak. Bugün 21.30'a kadar sürecek olan www.yeniliktebendevarim.com üzerinden başvurulan isim kampanyasında yer almak isteyenler için son gün.

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