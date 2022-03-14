TOGG eksi 40 derecede test edildi

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aracın eksi 40 derecede test edildiği açıklandı.

TOGG'un, 'Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım' başlığı ile karlı yollardaki testlerini gösteren paylaşımlar büyük beğeni aldı. Birçok kişinin de retweet ettiği fotoğraflarda, "Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, - 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulunuldu.

(İHA)