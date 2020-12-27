TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı
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TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı

27.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:41

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımından bu yana yaşanan gelişmelere ilişkin bir video paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımından bu yana yaşanan gelişmelere ilişkin bir video paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımının yıl dönümü dolayısıyla "#DoğumYeriİstanbul" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti." ifadesine yer verildi.

"#YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık" notuyla paylaşılan videoda Türkiye'nin Otomobili projesinde 1 yıl içerisinde atılan adımlar madde madde anlatılıyor.

TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı
TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı
TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı
TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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