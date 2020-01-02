TOGG'dan ön sipariş açıklaması

02.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:40

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz." açıklaması yapıldı.