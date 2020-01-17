TOGG'dan MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür
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TOGG'dan MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ı kabul etti.

17.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:22
TOGG'dan MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür

Genel Başkanı , TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve CEO'su Gürcan Karakaş'ı kabul etti.


MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede Hisarcıklıoğlu ve Karakaş, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye Türkiye'nin otomobiline verdiği destek için teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu ve Karakaş, Bahçeli'ye otomobilin üretim süreciyle ilgili bilgiler de verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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