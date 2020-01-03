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TOGG'dan markalaşma adına paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili bir video yayınladı.

03.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:25
TOGG'dan markalaşma adına paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili bir yayınladı.


Cumhurbaşkanın katılımı ile tanıtılan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı. Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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