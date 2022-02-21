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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşımBURSA Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yaptığı paylaşımla inşası devam eden Gemlik'teki fabrikada çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım

BURSA Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yaptığı paylaşımla inşası devam eden Gemlik'teki fabrikada çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

TOGG, resmi sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Gemlik'te inşa edilen fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ettiği belirtilen paylaşımda, tesislerdeki son durum hakkında bilgi verildi. Yapılan paylaşımda şu bilgiler yer aldı; "Boya tesisinin yüzde 88'i tamamlandı. Boya tankları ve fırınlarının kurulumu tamamlandı. 19 bin 416 metre elektrik kablolama yapıldı. 21 bin 789 metre boru hattı döşendi. Gövde tesisinin yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotları yerleştirilmeye başlandı. 8 bin 983 metre elektrik kablolama yapıldı. 37 bin 453 metre boru hattı döşendi. Montaj tesisin yüzde 79'u tamamlandı. Üretim hattı robotları yerleştirilmeye başlandı. 12 bin 832 metre elektrik kablolama yapıldı. 27 bin 386 metre boru hattı döşendi. Bizi izlemeye devam edin."

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Medya, TOGG, Ekonomi, Güncel, Haberler

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