TOGG, sosyal medyadan "yatırım fırsatı" dolandırıcılığına karşı uyardı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG'un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya'da yaşayan yurttaşları uyardı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG'un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya'da yaşayan yurttaşları uyardı. ???????

TOGG'dan yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, TOGG'un takip edilebileceği internet adresinin "https://www.togg.com.tr/", sosyal medya hesaplarının ise "https://www.linkedin.com/company/toggas, https://twitter.com/togg2022 s=21, https://www.youtube.com/c/TOGG2022, https://instagram.com/togg2022" şeklinde olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak