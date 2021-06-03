TOGG'dan 846,8 milyon liralık sermaye artışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOGG'dan 846,8 milyon liralık sermaye artışı

TOGG'dan 846,8 milyon liralık sermaye artışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG), ödenmiş sermayesi 150 milyon TL'den 996,8 milyon TL'ye çıkarıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG), ödenmiş sermayesi 150 milyon TL'den 996,8 milyon TL'ye çıkarıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ, 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846.774.000 TL artırılarak 150.000.000 TL'den 996.774.000 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

Şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler olacak.

Buna göre kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık A.Ş.'nin TOGG'daki hisselerinin, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde mevcut ortaklarca başlatılan satın alma süreci devam etmektedir. Süreç tamamlandıkça ilave bilgilendirme yapılacaktır. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
146 ülke listede! Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek
146 ülke listede! Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TOGG'dan 846,8 milyon liralık sermaye artışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 12:09:40. #1.13#

title