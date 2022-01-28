Togg, "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri oldu - Haberler Ekonomi
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Togg, "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri oldu

AA, Uğur Aslanhan - Ekonomi
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Togg,

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri seçildi.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri seçildi.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti." ifadelerine yer verildi.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Twitter, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Haber

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