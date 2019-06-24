TOGG CEO'sundan Yerli Otomobilin Tasarımı Hakkında Önemli Açıklama

Ufuk Sandık, Sabah'ta kaleme aldığı 'Türkiye'nin otosunu tüketiciler tasarladı' yazısında, yerli otomobilin tasarımında ihtiyaçları ve beklentileri sorulan tüketicilerin, iç ve dış tasarımda söz sahibi olduğunu belirtti.

Sandık, yazısının devamında Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) birinci yıla girerken ivmeyi artırdığından söz etti. Hem prototip çalışmalarının hem de marka ve model ismi araştırmalarının devam ettiği belirtilirken yürüyen bir prototipin de Aralık ayında sergileneceği ifade edildi. Aracın 2021 yılında seri üretimine başlanması ve 2022'nin ilk yarısında yollarda olması da planlar arasında bulunuyor.

Yol haritasına bakıldığı zaman satışa çıkacak ilk aracın C-SUV olacağı ancak 2030 yılında toplamda 5 model aracın satışta olması planlanıyor. Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin de göz önüne alındığı bu süreçte iç ve dış tasarımların da bu şekilde gerçekleştiği belirtildi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ilk aracın neden C-SUV segmentinde bir araç olduğunu şu şekilde açıkladı:

"Yola koyulur koyulmaz ülke çapında 2 binin üzerinde kişiyle araştırma yapıldı. Ülkemiz pazarında C segmentinde bir SUV'a olan talebin yüksek olduğunu gördük. Tahminlere göre 7-8 yıl içinde sedan pazarı yüzde 1-2, SUV'ların ise yüzde 8'in üzerinde büyüyecek. Bu yüzden ilk ürünümüzün C-SUV olmasına karar verdik."

Bu sorunun ardından yerli otomobil hakkında geç kalındığı yönünde gelen eleştirilere cevap veren Karakaş, "İşin doğası gereği zaten kısa olmayan bir süreci yönetiyoruz. Çünkü doğuştan elektrikli bir araç geliştirmek, var olan bir aracı elektrikli hale dönüştürmekten çok daha farklı bir işlem ve doğal olarak daha uzun sürüyor. Yaptığımız işin aynı zamanda bir marka yaratmak ve otomobilden daha fazlasını, yani bir ekosistem ortaya çıkarmak" cevabını verdi.

Son olarak aracı geliştiren ekibin fazlasıyla deneyimli olduğundan bahseden Karakaş, 13 ila 15 yıldan az deneyime sahip olmayan ve küresel çalışmalarda yer almış kişilerden oluşan bir ekibin varlığından söz etti.