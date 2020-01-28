TOGG CEO'su Türkiye'nin yerli otomobilinin fiyatı hakkında bilgi verdi

28.01.2020 09:41 | Son Güncelleme: 28.01.2020 09:41

27 Aralık'ta tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk yerli otomobili, dün ilk kez Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon ilegazetecilere gösterildi. Karakaş, yerli otomobilin fiyatına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

AYNI SEGMENTTEKİ ARAÇLARLA REKABET EDECEK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, "Fiyatları paylaşmak çok doğru olmaz çünkü rakiplerimize bu konuda bir bilgi vermek istemeyiz. Ancak piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan ve içten yanmalı motorlarla çalışan klasik otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak" ifadeleriyle yerli otomobilin fiyatına ilişkin ipucu verdi.

TOGG OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Bursa'da elektrikli yerli otomobilin yapımı için oluşturulacak fabrikada üretilecek TOGG'un 2022'de seri üretimi başlayacak. Üretimin yapılacağı fabrika 22 milyar TL sabit yatırımla Bursa'da kurulacak. Yıllık üretim kapasitesi 175 bin olarak belirlenen yerli otomobilin alım garantisi bağlamında, 31 Aralık 2035'e kadar DMO tarafından 30 bin adet alım yapılacak.

YERLİ ARABANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

400 Beygir Güç: Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

Otonom Sürüş Özelliği: Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Holografik Asistan Teknolojisi: Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor

Çözümler sunuyor: TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.

Asistan özelliği: Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden f Haberler azlasını yapacağız" iddiasını da güçlendiriyor.

Akıllı cihazlarla iletişim: Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.