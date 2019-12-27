27.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:14

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş: "Artık büyükler değil; çevik, kullanıcıyı merkeze koyanlar başarılı oluyor. Küresel bir marka oluşturmak için yola çıktık. Doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek istedik. Nesnelerin interneti ile bunu bir akıllı cihaz olarak düşünerek yola çıktık." - KOCAELİ

Kaynak: İHA