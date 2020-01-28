TOGG CEO'su Karakaş: Yerli otomobilin motoru için Bosch, bataryası için Çinli firmalarla görüşüyoruz

28.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:16

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş yerli otomobil üretimine ilişkin son gelişmeler hakkında düzenlediği basın toplantısında "Fabrika inşaatı için çalışmalara başladık. Mayıs ayında temel atılacak. Kaba inşaatın 12 ay süreceğini öngörüyoruz. 2022 yılı itibariyle ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz." dedi.



C-SUV modeli başta olmak üzere, fabrika yatırımı ve imalat gibi önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantıda konuşan Karakaş, yıllık 175 bin adetlik kapasitesiyle 2022 yılında üretime başlayacak Gemlik'teki fabrikanın temelinin mayıs ayında atılacağını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle