TOGED'in Desteklediği Matematik Öğretimi İçin Oyun Geliştirme Yarışması Başlıyor Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEKNOKENT işbirliği ile 3. 4. ve 5. sınıflar için matematik öğretimi amacıyla oyun geliştirme yarışması düzenleniyor.

20.04.2020 - COVID-19 virüsünün yarattığı olumsuz şartlar altında yazılım geliştirme ve oyun yazılımı geliştiren kişi, kurum ve şirketlerin üretim ortamına destek olması üzere hazırlanan "Matematik Öğretimi için Oyun Geliştirme Yarışması " ile oyun sektörünün tanıtılması ve eğitim alanına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında ülkemizin önemli bir sorunu olan matematik öğretimini uzaktan eğitime uygun formatta ve daha kolay bir duruma getirecek çözümleri desteklemek için 3. 4. ve 5. sınıflarda öğretilen matematik derslerinin tamamı ya da bir bölümünü kapsayacak şekilde oyun yazılımlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı, TOGED ve ODTÜ TEKNOKENT işbirliği ile yürütülen yarışmanın jürisi, ilgili kurumların ve uygun gördükleri paydaşların temsilcilerinden oluşacak ve oyunlar; genel oynanış mekanikleri, hikaye, temaya uygunluk, öğreticilik ve özgünlük kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirilecek.

Oyun geliştiricilerine destek olmaları amacıyla iş birlikçi kurumların mentörleri, her hafta belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek canlı yayınlarda geliştiricilerin sorularını yanıtlayacaklar.

Yarışmaya başvurular ve oyun teslim tarihleri 1-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışmanın kazananları ise 1-15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak jüri değerlendirme süreci sonrası belirlenecek. Değerlendirme sonrası kazananlar ödül etkinliği ile duyurulacak.

Kaynak: Bültenler