Togar: "Tekkeköy Bu Şehrin Geleceğidir"

Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Tekkeköy'ün Samsun'un geleceği olduğunu söyledi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik yürüttüğü seçim kampanyasına yoğun tempoyla devam ediyor. Büyüklü ve Sanayi Mahallelerinde yaptığı adeta miting havasına bürünen ziyaretlere, Tanju Çolak da katıldı.

Yol uzun, mesele memleket meselesi

Tekkeköy'ün taşına, toprağına ve her bir sokağına aşık olduğunu ifade eden Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, "Tekkeköy özellikle son beş yıl içerisinde hükümetimizin de desteğiyle kabuğunu kırmıştır. Olması gereken yere, hak ettiği yere doğru istikametini belirlemiştir. Biz artık bu güzel ilçe ve halkının önlenemez yükselişi için bir araya gelmiş ve adeta bir yumruk gibi olmuş durumdayız. Bizi bu yolumuzdan ne ihanet çeteleri, ne de Tekkeköy nedir bilmeyenler döndüremez. Hiç kimse ama hiç kimse, benim Tekkeköylü kardeşimin geleceğini kendi geleceğinden önce göremez. Bana soruyorlar Tekkeköy'ün en büyük özelliği ya da zenginliği nedir diye. Tek bir cevap veriyorum. Tekkeköy'ün en büyük zenginliği yüreği mert, alnı terli Tekkeköy halkıdır. Biz bu uzun yola beraber çıktık, beraber yürüdük. Ne başardıysak beraber başardık. Tekkeköy'de ben yoktur, biz vardır" diye konuştu.

"Tekkeköy halkı yürekli ve cesurdur"

Türkiye için Samsun ne ise, Samsun için de Tekkeköy'ün o olduğunun altını çizen Başkan Hasan Togar, "Biz birlikte çok işler başardık. Olmaz denilen projeleri hayata geçirdik. Bütün bunları şan olsun diye değil, Tekkeköy için, Tekkeköy halkı için yaptık. Bu ilçe şehrimizin geleceğidir. Yarınlar Tekkeköy'ündür. Yarınlar Tekkeköylünündür. Size layık olmak için ne gecem oldu ne de gündüzüm. Hiçbir engel beni korkutamadı. Çünkü sizin gücünüzü o sarsılmaz iradenizi hep yüreğimde hissettim. O yüzden nasıl ki birçok oyunu bozdunuz, 31 Mart'ta üzerimizde oynanan oyunları bozma zamanıdır. Tekkeköy halkı yüreklidir, cesurdur, hiç kimsenin karşısında eğilmez, işte bu yüzdendir ki mizacına uygun olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşı olmuş, neferi olmuştur. Kim ne yapar, nasıl yapar bilmem Tekkeköy'de hiç kimse davasına zarar vermez, yarı yolda bırakmaz" şeklinde konuştu.

"Tekkeköy yine tarih yazacak"

Adeta miting havasında geçen ziyaretler esnasında, Sanayi Mahallesi sakinlerine söz alarak coşkulu kalabalığa seslenen eski Avrupa gol kralı Tanju Çolak ise konuşmasında, "Ben de bir memur çocuğuyum. Tarlalar da çalıştım, çapa salladım. Bugün buraya geldim çünkü, adam gibi, kocaman yüreği olan, sözünün eri ve belki de hepsinden önemlisi Tekkeköy ve Tekkeköy halkına böylesi aşık başka birini görmedim. Rabb'im birlik ve beraberliğinizi korusun. Daim etsin. İnanıyorum ki 31 Mart'ta tarih yazacaksınız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler esnasında AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Milliyetçi Hareket Partisi Tekkeköy İlçe Başkanı Sevinç Vural, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir Bahadır, AK Parti Tekkeköy Kadın Kolları Başkanı Aysel Damat, Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl da hazır bulundular. Gençlik kollarının yaptığı özel koreografi ise büyük bir coşkuya neden oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA