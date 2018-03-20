Togar: "Stk'ların Fikirlerini Önemsiyoruz"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, sivil toplum kuruluşlarının (STK) şehirlerin, bölgelerin ve ülkelerin kalkınmasında büyük rol aldığını söyledi.

Olağan genel kurulunu tamamlayan Samsun Balkan Türkleri Derneği yeni başkanı Uğur Burak Özata, önceki dönem dernek başkanı Cihat Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ı makamında ziyaret ettiler. Togar'ı makamında ziyaret eden Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata ve yönetim kurulu üyeleri olağan genel kurulun ardından ilk resmi ziyaretlerini başkan Togar'a gerçekleştirerek derneğin işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgiler aktardılar.

"Sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuzayız"

Sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kültürel ve sosyal birçok alanda yürütmüş olduğu faaliyetleri önemsediklerini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Sivil toplum kuruluşlarımız birçok alanda birlikte hareket ederek ülke gündemine dair belirgin kararlara yön vermektedirler. Yine yapmış oldukları faaliyetlerle üyeleri arasında yardımlaşma, kaynaşma ve dayanışmanın dışında kültürel çalışmalarla kültürlerini yaşatmak ve gelecek nesillerine aktarma gayesi içindedirler. Samsun Balkan Türkleri Derneği otuz yıllık köklü geçmişiyle kendi kültürünü yaşatmak ve üyeleri arasındaki iletişimi sağlamak maksadıyla kurulmuş bir dernek olarak güzel çalışmalar yürütmektedir. Bizler de her derneğin faaliyetlerine etkinliklerine elimizden geldiğince destek sağlamaya çalışıyoruz. Samsun Balkan Türkleri Derneğinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar ve projeler gerçekten çok etkileyici ve uluslararası alanda. Bizler de yapacakları çalışmaları yürütecekleri projeleri desteklemeye hazırız. Nazik ziyaretlerinden dolayı dernek Başkanı Uğur Burak Özata ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - SAMSUN