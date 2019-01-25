Togar: "Gelecek Seçimler İçin Değil Gelecek Nesiller İçin Çalışıyoruz"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar muhtarlarla bir araya geldi.

Tekkeköy Belediyesi Sevgi Tekkesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, muhtarlara uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Beş yıllık hizmet süresi içerisinde muhtarların öz verili bir şekilde çalıştığına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bizler siz kıymetli muhtarlarımız ile birlikte yarınlarımıza almış olduğumuz emaneti en iyi şekilde teslim etmek için çalıştık ve de çalışıyoruz. Hizmetle ilgili kimseyi mahcup etmediğimize inanıyorum. 62 mahalle muhtarımız ile her aşamada istişareler yaparak gerçekten güzel işler başardık" dedi.

Konuşmasında yerel yönetimlerin ilk basamağının muhtarlık müessesesi olduğunu vurgulayan Başkan Togar, "Cumhurbaşkanımız her konuşmasında muhtarlara verdiği önemi dile getiriyor. Muhtarlar, mahalle sakinlerimiz ile aramızdaki köprüyü kuruyor. Hepimizin ortak amacı ilçemizi daha güzel ve herkesin hayallerindeki yaşam standartlarının üstüne çıkartmak" şeklinde konuştu.

"Muhtarlar bizlerin mesai arkadaşıdır"

Muhtarların mahallelerindeki her çalışmada her projede emeği olduğuna dikkat çeken Togar, "İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar ve teşkilatımız ile birlikte Sevgi Tekkesi Sosyal Tesislerimizde ilçemizin 62 mahallesinde bizler gibi gece gündüz çalışan, emek harcayan mesai arkadaşımız olarak gördüğümüz kıymetli muhtarlarımız ile bir araya geldik. 2014-2019 tarihleri arasında beş yıl birlikte gönül birliği ile ilçemizde örnek projeleri ve çalışmaları ortaya koyduk. Bizlerle mesai arkadaşı gibi omuz omuza çalışan muhtarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Beş yıldır birlikte ilçemize daha neler yapabiliriz mantığıyla çabaladığımız muhtarlarımıza günün anısına İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar ile birlikte plaket takdim ettik. Rabb'im daha nice hizmetler yapıp birlikte açılışlarını yapmamızı nasip etsin" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA