TOFAŞlı taraftarlardan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

28.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:50

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ'ın evinde İspanya temsilcisi Joventut Badalona ile yaptığı maça gelen taraflarlar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle mağdur olanlar için yanlarında getirdikleri kışlık temel ihtiyaç malzemelerini bağışladı.

TOFAŞ Spor Kulübü, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara gönderilmek üzere taraftarların maça gelirken yanlarında kışlık temel ihtiyaç malzemesi (mont, kazak, atkı, eldiven, bere, bot, iç giyim) getirmesini talep etmişti.

Bunun üzerine maçı izlemeye gelen binlerce taraftar, turnikelerde kurulan kutulara ihtiyaç sahipleri için malzemeler bıraktı.

Maçta toplanan binlerce malzemenin deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA