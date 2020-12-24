Tofaş üretime ara veriyor

Tofaş, Bursa'daki fabrikasında envanter sayımı sebebiyle 13 gün üretime ara vereceğini açıkladı. Bu kapsamda 31 Aralık ile 12 Ocak arasında fabrikada üretim olmayacak. Fabrika 13 Ocak'ta yeniden faaliyete geçecek.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre fabrika 13 Ocak'ta tekrar üretime başlayacak.

Fabrikanın açıldığı 1971 yılından bu yana Bursa'da faaliyet gösteren Tofaş yerli üretim otomobilleri bünyesinde barındırıyor. Bursa'daki fabrikada Fiat Egea, Doblo, Fiorino gibi modeller üretiliyor. Bursa'nın ikinci, Türkiye'nin ise 6. büyük sanayi kuruluşu Tofaş, yılda 400 bin araçlık üretim kapasitesine ve 9 bin 481 çalışana sahip bulunuyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı