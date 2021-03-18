Tofaş üretime iki hafta ara verdi
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Tofaş üretime iki hafta ara verdi

18.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:29
Tofaş üretime iki hafta ara verdi

Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ) küresel elektronik mikroçip tedarik sıkıntısı sebebiyle fabrikada üretime iki hafta ara verileceğini açıkladı.

Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ) küresel elektronik mikroçip tedarik sıkıntısı sebebiyle fabrikada üretime iki hafta ara verileceğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, "Bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir" denildi.

Kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen zaman diliminde fabrikada bazı periyodik bakım çalışmaları yapılacak. Şirketin üretim dışındaki faaliyetleri devam edecek.

TOFAŞ Fabrikası üretimdeki daralma sebebiyle geçtiğimiz ay sözleşmeli çalıştırdığı 300 çalışanı ile yollarını ayırmıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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