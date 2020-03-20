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Tofaş, Ekonomi

Tofaş: Üretim hatlarımızda 1.5 metre sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, üretim hatlarında, 1.5 metre sosyal mesafe kuralını uygulamaya başladıklarını, bu nedenle üretim hızının da düştüğünü açıkladı.

20.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:26
Tofaş: Üretim hatlarımızda 1.5 metre sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, üretim hatlarında, 1.5 metre sosyal mesafe kuralını uygulamaya başladıklarını, bu nedenle üretim hızının da düştüğünü açıkladı.

Tofaş'tan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan önlemler paralelinde hareket ettiklerine işaret edilerek, "Bugüne kadar aldığımız tedbirlere ilave olarak yeni uygulamaları devreye aldığımızı bildirmek isteriz" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Üretim hatlarımızda, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda çalışan sağlığı açısından riskleri minimize etmek amacıyla 1.5 metre sosyal mesafe kuralını uygulamaya başlayarak üretim hızımızı düşürüyoruz. Sosyal mesafe uygulamamızı üretim hatlarının yanında, personel servisleri ve tüm ortak alanlarda devreye alıyoruz. Bununla birlikte, iş durumu müsait olan çalışanlarımız için bugünden itibaren evden çalışma imkanı tanıyoruz."Bireylerin ve kurumların hem kendisi hem de çevresi için sorumlu olarak hareket etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Konunun gündeme geldiği ilk günden itibaren pek çok önlemi hayata geçirdik. En üst seviyede uyguladığımız hijyen planımız kapsamında tüm çalışma alanlarımızın sık aralıklarla dezenfekte edilmesi, şirketimize ziyaretçi kabulünün durdurulması ve toplantıların uzaktan iletişim yoluyla yapılması uygulamalarını hızlıca devreye aldık. Etkinlikler ve yurt dışı seyahatlerimizi iptal ettik. İç iletişim kanallarımızda, virüsten korunmaya yönelik yayınları başlattık ve devam ediyoruz."Bu tedbirlere ilave olarak, üretim hatlarında ve diğer alanlarda sosyal mesafe kuralının ve evden çalışma uygulamasının devreye alınmasının tüm çalışma arkadaşlarımızın, çevre ve toplumun sağlık riskini en aza indirmek açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz.

"Durumu anlık olarak takip ederek gerekli önlem ve aksiyonları almaya devam edeceğiz. Bu sürecin ülkemizde ve dünyada hızla sona ermesini umuyor, hepimiz için sağlıklı günler diliyoruz."


Kaynak: DHA

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