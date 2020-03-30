Tofaş, üç farklı tıbbı ekipman üretimine başladı Tofaş, koronavirüs salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme bulunurluğuna destek olmak amacıyla, ekipman üretimine başladı.

Tofaş, koronavirüs salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme bulunurluğuna destek olmak amacıyla, ekipman üretimine başladı. Tıbbi destek ekipmanları, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininin ilk örnekleri Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi. Kaynak: Dunya.com